В трейлере экшена Exodus от авторов Mass Effect показали монстров-киборгов

Студия Archetype Entertainment, состоящая из бывших сотрудников Bioware, продолжает показывать мрачные грани вселенной ролевого экшена Exodus. В новом ролике разработчики показали Ковен. Это группа киборгов — существ, плоть которых соединили с механизмами.



Некогда Ковен создала чудовищная раса Мара-Яма, и теперь это ее верные слуги. Они испытывают постоянную боль и живут только для того, чтобы нести страдания другим. Киборги почти превосходят людей разумом: чем тварь страшнее, тем она умнее. Чудовища способны без устали идти по следу жертвы, их нельзя перехитрить или вразумить. Ковен — последнее, с чем захотят встретиться космические путешественники, если не считать саму Мара-Яма.



Ранее разработчики показали других необычных существ вселенной Exodus. В игре геймеры встретят боевых Медведей и разумных Воронов, а также адаптирующихся к любым условиям шахтеров расы Аркавир.



Exodus выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но точные сроки релиза команда пока не называет. В Archetype Entertainment трудятся сотрудники с опытом работы в BioWare, Naughty Dog, 343 Industries, Electronic Arts и других крупных студиях. Сценарий сочиняет Дрю Карпишин (франшиза Mass Effect), а гейм-директором выступает Джеймс Олен (Dragon Age: Origins, Star Wars: Knights of the Old Republic).