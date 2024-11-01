Студия Archetype Entertainment, состоящая из бывших сотрудников Bioware, продолжает показывать мрачные грани вселенной ролевого экшена Exodus. В новом ролике разработчики показали Ковен. Это группа киборгов — существ, плоть которых соединили с механизмами.
Некогда Ковен создала чудовищная раса Мара-Яма, и теперь это ее верные слуги. Они испытывают постоянную боль и живут только для того, чтобы нести страдания другим. Киборги почти превосходят людей разумом: чем тварь страшнее, тем она умнее. Чудовища способны без устали идти по следу жертвы, их нельзя перехитрить или вразумить. Ковен — последнее, с чем захотят встретиться космические путешественники, если не считать саму Мара-Яма.
Ранее разработчики показали других необычных существ вселенной Exodus. В игре геймеры встретят боевых Медведей и разумных Воронов, а также адаптирующихся к любым условиям шахтеров расы Аркавир.
Exodus выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но точные сроки релиза команда пока не называет. В Archetype Entertainment трудятся сотрудники с опытом работы в BioWare, Naughty Dog, 343 Industries, Electronic Arts и других крупных студиях. Сценарий сочиняет Дрю Карпишин (франшиза Mass Effect), а гейм-директором выступает Джеймс Олен (Dragon Age: Origins, Star Wars: Knights of the Old Republic).
В трейлере экшена Exodus от авторов Mass Effect показали монстров-киборгов
Студия Archetype Entertainment, состоящая из бывших сотрудников Bioware, продолжает показывать мрачные грани вселенной ролевого экшена Exodus. В новом ролике разработчики показали Ковен. Это группа киборгов — существ, плоть которых соединили с механизмами.
Больше плавающих картинок, богу плавающих картинок!
Разработчики прям активизировались и это очень хорошо. Возможно нас готовят к полноценному показу игры на каком нибудь из предстоящих мероприятий и даже возможно игра релизница в 25 году. Буду надеяться что мои предположения окажутся правильными.
Чувак выложивший это, ты вводишь всех в заблуждение, это не трейлер игры, а просто нарезка концептов художников под музончик.
Уверен, эта игра будет ближе к DA Origins, чем DA Veilguard.
Потому что её разрабатывает не та же студия, а те же люди.
Ох уж эти кадроберы ))
Любопытно. Киборги это хорошо.