Capcom представила свежий геймплейный ролик по Exoprimal с демонстрацией основ игры ©

Сегодня компания Capcom выпустила обширное геймплейное видео предстоящего шутера от третьего лица Exoprimal.

Видео, которое утверждает, что это первый взгляд на полную версию игры, содержит комментарии режиссера Такуро Хираока. Мы можем увидеть начальные сцены, создание персонажа, настройку экзокостюма (как визуальную, так и функциональную), туториал, игровой цикл, вознаграждения за миссии и концепцию "потерянных данных", которая важна для сюжета игры.

Вы можете посмотреть его ниже.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится в Game Pass.