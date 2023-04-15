Exoprimal 14.07.2023
6.6 33 оценки

Capcom раскрыла подробности о том, что будет ждать игроков в Exoprimal на момент релиза

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butcher69
Новости

Сегодня компания Capcom объявила больше подробностей о том, чего игроки могут ожидать от релиза своего шутера от третьего лица Exoprimal, в котором истребляют динозавров.

После бета-теста, который состоялся несколько недель назад, разработчик раскрыл больше возможностей, которые будут включены в игру в дополнение к тем, что мы уже видели. Вот список.

  • Миссии без прямого боя между игроками, где победа определяется тем, что вы как можно быстрее справитесь с PvE-задачами.
  • Катсцены и Аналитическая Карта, с помощью которых игроки смогут изучить историю Exoprimal и тайны, окружающие Левиафана и параллельные миры
  • Сюжетные миссии в Dino Survival
  • Кооперативные миссии для 10 игроков с разнообразными целями и еще более свирепыми динозаврами
  • Разнообразные карты, такие как Дамба и Вулканическая база
  • Миссии для 5 игроков, которые сменяют друг друга еженедельно, с глобальными таблицами лидеров за самое быстрое прохождение
  • Оборудование, называемое модулями, которое позволяет глубже настраивать возможности экзокостюма
  • Скины для экзокостюма, скины для оружия, декали, эмотемы и другие косметические опции
  • Внутриигровые медали и награды за выполнение определенных заданий, например, за блокирование определенного количества урона в костюме танка.

Кроме того, они рассказали контенте, который будет выпущен для поддержки игры в долгосрочной перспективе после запуска.

  • Варианты экзокостюмов, использующие различное оборудование для разных стилей игры, например, Deadeye с винтовкой для стрельбы очередями, которую можно использовать как дробовик.
  • Обновления с каждым сезоном, которые добавляют больше игрового контента
  • Сотрудничество с другими играми Capcom

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится на Game Pass. Если вы хотите узнать больше, вы можете ознакомиться с нашим практическим превью. Вы также можете взглянуть на трейлер с песней "Funky Jumping" японского бойз-бенда Da-ice,

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lored_

Кроме разочарования особо ничего ждать не приходится.

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