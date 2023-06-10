Exoprimal - вступительная миссия, прохождение и другие подробности в новом 35-минутном геймплее ©

После того, как стало известно о предстоящей коллаборации с Street Fighter, игра Exoprimal от Capcom получила новое подробное прохождение от разработчиков. В 35-минутном ролике режиссер Хираока Такуро рассказывает о начальной миссии, в которой ИИ Левиафан отправляет игроков в прошлое, и о том, как работает прогрессия.

После завершения раунда игры Dino Survival сюжет будет развиваться, и игроки получат потерянные данные. Станет доступна Карта доступа, где игроки смогут отследить различные тайны, например, что происходит на острове Бикитоа и почему Левиафан устраивает военные игры. Интересно, что подразумевается, что существует несколько периодов для посещения.

По мере повышения уровня вы получаете военные сундуки, содержащие косметику, такую как скины для экзокостюмов, скины для оружия и т. д. Экзокостюмы выравниваются отдельно и могут открывать новые модули (хотя для их использования нужно потратить BikCoins). Каждый костюм может быть оснащен тремя модулями, а BikCoins используются для повышения уровня модуля, что облегчает использование его условий.

Модули могут варьироваться от дополнительного здоровья до увеличения урона, но есть и специфические модули, дающие уникальные способности. Например, у Deadeye есть Shot Grenade, увеличивающий скорость гранаты и снижающий ее траекторию, а также увеличивающий урон при прямом попадании.

Exoprimal выходит 14 июля для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК (а также в рамках Game Pass).