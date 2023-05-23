Exoprimal 14.07.2023
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Новый трейлер Exoprimal рассказывает про различные экзокостюмы

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monk70
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Capcom выпустила новый трейлер шутера от третьего лица с динозаврами Exoprimal. Трейлер в основном дает краткое изложение главной особенности игры, экзокостюмов, озвученных очень быстро популярной японской актрисой озвучивания Линн.

Возможно, вы знаете Линн по ролям Микото Ёрой в сериале Muv-Luv, Ио в Code Vein, Нико в Devil May Cry 5, Азуре в Fire Emblem Fates и многим другим.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Она также появится в Game Pass.

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