При запуске Exoprimal функция кроссплея будет сильно ограничена ©

При запуске Exoprimal функция кроссплея будет иметь серьезное ограничение. По словам Capcom, с точки зрения матчмейкинга проблем не будет, но при создании партии придется соблюдать определенные условия. В частности, пользователи смогут создавать партию только с игроками, входящими в указанные группы платформ:

Группа 1: Xbox One, Xbox Series X|S, Windows

Группа 2: PlayStation 4, PlayStation 5

Группа 3: Steam

Говоря об этом недостатке, создатели Exoprimal объяснили, что они уже работают в поисках решения, которое позволит расширить кроссплей на создание групп, однако это может занять какое-то время.

Предполагается, что в ближайшее время Capcom представит план предстоящих обновлений игры и расскажет о том, как она будет поддерживаться после запуска.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года на PS5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится в сервисе Game Pass.