Для хоррора EXP: War Trauma на движке Unreal Engine 5 стала доступна демоверсия ©

Cortez Productions анонсировала новую психологическую хоррор-игру от первого лица, которая будет работать на Unreal Engine 5 под названием EXP: War Trauma.

По словам разработчиков, в EXP: War Trauma есть вымышленная история, вдохновленная некоторыми историческими фактами времен Второй мировой войны. Игроки возьмут на себя роль Кригера, травмированного солдата Второй мировой войны. По мере прохождения игроки узнают больше о его истории, его травмах и о том, что с ним случилось.

Хотя пока нет информации о том, когда эта игра выйдет, есть демоверсия, которую вы можете скачать. Однако обратите внимание, что в демоверсии есть циклическая система игрового процесса, которая не представляет полную игру.

В демоверсии вы совершенно беспомощны, и ваше единственное оружие — интеллект. Игрокам предстоит исследовать таинственную и странную квартиру и разгадывать загадки. По сути, демо — это симулятор ходьбы. Cortez Productions утверждает, что в полной версии будут представлены сценарии Второй мировой войны с уникальными механиками.

Вы можете скачать демоверсию EXP: War Trauma из Steam. Ниже вы также можете найти видео, содержащее 17 минут геймплейных кадров из него.