Анонсирована русская озвучка для научно-фантастической адвенчуры The Expanse: A Telltale Series

Научно-фантастическое приключение The Expanse: A Telltale Series получит озвучку на русский язык. Творческий коллектив Eloquence Studio анонсировал работу над переводом и опубликовал демонстрацию голосов актёров.

Действие The Expanse: A Telltale Series происходит до событий знаменитого сериала "Пространство" ("Экспансия"). Вам предстоит в роли старшего офицера Камины Драммер исследовать космическое пространство, принимать сложные решения и определять судьбу корабля «Артемида», а также его экипажа.

О сроках выхода озвучки, даже приблизительных, говорить ещё рано.