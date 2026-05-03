Анонсирована русская озвучка для научно-фантастической адвенчуры The Expanse: A Telltale Series

Научно-фантастическое приключение The Expanse: A Telltale Series получит озвучку на русский язык. Творческий коллектив Eloquence Studio анонсировал работу над переводом и опубликовал демонстрацию голосов актёров.
Действие The Expanse: A Telltale Series происходит до событий знаменитого сериала "Пространство" ("Экспансия"). Вам предстоит в роли старшего офицера Камины Драммер исследовать космическое пространство, принимать сложные решения и определять судьбу корабля «Артемида», а также его экипажа.
О сроках выхода озвучки, даже приблизительных, говорить ещё рано.
нахрена?..игра то-вокнутый шлак..((
надо walking dead переводить, а не пространства с диспатчами // Константин Пермяков
Прошел несколько месяцев назад, не быв знаком с этой кино-вселенной вообще. В целом, игра для своего жанра неплоха, но наличие woke-shit повестки вносит свою ложку дегтя. Благо, что можно выборов таких избежать, хотя игра прям старательно пытается подсказать тебе "правильный" (на их ущербный взгляд) вариант. Но если везде следовать вариантам условной "дружбы", то игра довольно неплохая. Было занятно услышать, что любимым ругательством главной героини является слово "Sabaka!" ) Но если брать этот же жанр, то лучше поиграть в Star Trek: Resurgence - пусть там ржачная лицевая анимация, но сюжет гораздо интереснее. Правда, ее из продажи или вот-вот уберут, или уже убрали (лицензия быстро закончилась у разрабов). Но ключи розничные наверняка еще продаются в сети
Реклама скамеров на ПГ? Дожили мля