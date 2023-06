Авторы Expanse: A Telltale Series выпустили новый ролик о разработке движения в невесомости и многом другом ©

The Expanse: A Telltale Series, грядущая оригинальная игра во вселенной The Expanse от Deck Nine и Telltale Games, получила новое видео, раскрывающее закулисный процесс. В «Building The Belt» креативщики обсуждают подлинность своего движения в невесомости и то, как окружающая среда будет тесно связана с игровым процессом и отношениями.

В сегодняшнем новом трейлере о самом игровом процессе рассказывается не так много, как в трейлере с комментариями разработчиков, выпущенном в феврале прошлого года. Но есть некоторые крупицы информации и новые проблески игрового процесса.

Первая половина трейлера также глубоко погружается в элементы невесомости и дразнит некоторые боевые сценарии, которых должны ожидать фанаты. Есть довольно много трюков, связанных с перестрелками, и забавно видеть, как разработчикам пришлось адаптировать свой процесс для такой уникальной обстановки.

Все кадры выхода в открытый космос выглядят абсолютно великолепно, подражая тому же ощущению масштаба и восхищению космосом, что и в оригинальном сериале. Невесомость выглядит довольно убедительно, поскольку персонажи и обломки плавают вокруг.

Самое главное, есть некоторые комментарии о том, как окружающая среда будет побуждать игроков к исследованию. Поиск новых областей и предметов не только улучшает отношения с персонажами, но также открывает ключевые разговоры, знания и решения для повествовательных препятствий.

Новый пример показывает, как открытие сигары может привести к уникальному кинематографу. Кроме того, изучение новых областей может вызвать разговоры о них. Это повысит ценность воспроизведения, так как игроки вернутся, чтобы посетить новые результаты или узнать больше о команде. И упущение важных ответов на проблему может привести к катастрофе в будущем.

Выход Expanse: A Telltale Series запланирован на 27 июля 2023 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox.