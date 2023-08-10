Авторы The Expanse A Telltale Series выпустили второй эпизод

Состоялся релиз второго эпизода The Expanse: A Telltale Series. Глава Hunting Grounds доступна для прохождения на PC, PlayStation и Xbox. Стоит напомнить, что каждый из пяти эпизодов будет выходить с периодичностью в две недели.
Рутинная операция по сбору мусора в Поясе превратилась в смертельно опасное противостояние с неумолимыми пиратами. Камина Драммер, как новый капитан, сталкивается со своим первым испытанием: в меньшинстве и без оружия экипаж "Артемиды" должен разработать план побега и собрать припасы, столь необходимые для спасения.
Я смотрю игра не очень хорошо продаётся, раз главная тема в 15-секундном трейлере - две сосущиеся лесбы?
Не знаю что там по продажам, но с таким трейлером только на награду Gayming awards можно рассчитывать.