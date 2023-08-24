Для The Expanse A Telltale Series стал доступен третий эпизод ©

В соответствии с графиком выхода The Expanses, третий эпизод «Первые» стал доступен для всех игроков. Обозначая середину сериала, «Первые» продолжает историю команды «Артемиды» во главе с Драммер, которая ранее обнаружила некоторые загадочные данные во время спасательной миссии на борту корабля ООН Уршинаби.

С тех пор данные свидетельствуют о том, что «Артемида» столкнулась с пиратами и наткнулась на загадочный заброшенный корабль. Как и в случае с любой игрой Telltale, выбор игроков в предыдущих эпизодах, скорее всего, начнет оказывать существенное влияние на общее повествование, причем осмысленный выбор придется делать как в первом, так и во втором эпизодах.

The Expanse: A Telltale Series в настоящее время доступна для покупки на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и ПК (в Epic Games Store).