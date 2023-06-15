Новый ролик The Expanse: A Telltale Series посвятили созданию сюжета ©

Telltale Games выпустила новый повествовательный трейлер глубокого погружения для The Expanse: A Telltale Series. В трейлере рассказывается о том, почему Deck Nine решила сосредоточиться на персонажах, как сценаристы подошли к написанию нескольких концовок и почему команда отказывается от большого повествования в пользу "пиратского приключения".

Как было первоначально объявлено в мае, The Expanse: A Telltale Series запускает свой первый эпизод 27 июля, и в преддверии этой даты мы получаем некоторую новую информацию о сюжете игры, который является одним из самых сильных мест Telltale. По словам геймдиректора Стефана Фроста, цель игры заключается в том, чтобы поместить вас "в сапоги одного из самых влиятельных и удивительных персонажей сериала" в лице Камины Драммер, и что игра должна дать "полный опыт Expanse".

Руководитель проекта Закари Эндрюс говорит, что команда хотела отойти от "политического сюжета типа 4X "Завоевание солнечной системы"" в пользу "пиратского приключения в открытом море" с поисками сокровищ, мятежами, пиратством и многим другим, но в космическом сеттинге. Разумеется, сюжет будет в значительной степени вращаться вокруг персонажей, и несколько членов команды Deck Nine поделились своими любимыми людьми в The Expanse: A Telltale Series" в видеоролике выше.

Штатный писатель Айрис Даутерман отмечает Майю, инженера корабля и бывшего марсианского морпеха. Она способна, упряма и обладает "пограничным духом". Ведущий аниматор Марта Мурри, между тем, говорит, что ей "интересно" узнать, как люди отреагируют на предысторию Верджила, корабельного медика, учитывая, что у него "темное прошлое", на которое будет интересна реакция Драммера.

Фрост говорит, что решения, которые вы принимаете на протяжении сюжета The Expanse, повлияют на то, кто будет жить, а кто умрет в вашей команде, что звучит вполне обычно для игр Telltale. По его словам, возможно, что все члены команды погибнут, кроме одного, или все будут жить, кроме одного, и, конечно, это только две крайности; возможны и промежуточные варианты. Эндрюс говорит, что команда хочет, чтобы вы "мучились" над выбором, который вы делаете, и если вы поклонник Telltale, вам уже знакомо это чувство.

The Expanse: A Telltale Series выходит на PC, PlayStation и Xbox 27 июля, а после "премьеры" первого эпизода появятся новые эпизоды.