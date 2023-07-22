Новый трейлер The Expanse: A Telltale Series посвятили бонусному эпизоду Archangel

Компании Telltale, Deck Nine и Alcon Interactive Group представили новый трейлер к своей грядущей игре The Expanse: A Telltale Series, в котором рассказывается о бонусном эпизоде Archangel.
На плечи Крисьен Авасарала ложится груз миров, она справляется с угрозами для Земли и политическими противниками, стремящимися сместить ее, а также семейной драмой в день, который навсегда изменит ее жизнь.
Выход эпизода запланирован на осень этого года.
Действие The Expanse: A Telltale Series создана до одноименного сериала и рассказывает о будущем, в котором человечество колонизировало Солнечную систему, а огромные заговоры и недоверие вклиниваются в конфликт между организациями, которые, вероятно, ведут к войне. Игроки смогут общаться с экипажем по рации и делать выбор, определяющий сюжет. Команда заявила, что даже если вы не знакомы с сериалом "Пространство", предстоящая игра станет для вас приятной отправной точкой.
Не скажу по поводу игры, но сам сериал очень достойный. № сезона прям супер отличный, потом чуть сдали позиции, но вс еравно смотрибельно. Шоре Агдашлу, играет Генсека Авасаралу, прекрасна. И как актриса, и как персонаж)