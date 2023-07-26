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The Expanse: A Telltale Series 27.07.2023
5.7 42 оценки

Первый эпизод The Expanse: A Telltale Series получил хорошие оценки

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monk70
Новости

Первый эпизод The Expanse: A Telltale Series получил хорошие оценки от международной прессы, по крайней мере, в контексте опубликованных обзоров: замечательный результат для приключения, которое знаменует возвращение Telltale с размахом.

  • VideoGamer - 8
  • PCGamesN - 8
  • GameSpew - 8
  • Pure Xbox - 8
  • GGRecon - 6

Выходящий 27 июля первый эпизод The Expanse: A Telltale Series познакомит нас с неопубликованной историей Камины Драммер, харизматичного заместителя командира «Артемиды». Борясь с восстановлением ресурсов во внешних регионах Пояса, нам придется окружить себя доверенными людьми и принимать решения, которые повлияют на ход событий.

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