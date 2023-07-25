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The Expanse: A Telltale Series 27.07.2023
5.6 41 оценка

Разработчики The Expanse: A Telltale Series опубликовали график выхода эпизодов

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monk70
Новости

The Expanse: A Telltale Series возрождает эпизодические игры, которые сделали издателя таким популярным в конце 2010-х. Следя за историей жизни Камины Драммер (озвученной Карой Ги) из телешоу, вы будете переживать события, которые происходят до начала первого сезона. По сути, это приквел к сериалу. Однако, поскольку это эпизодический сериал, вам может быть интересно, каковы даты выпуска эпизодов для The Expanse: A Telltale Series.

Даты выхода всех пяти эпизодов были подтверждены в официальном Twitter-аккаунте Telltale Games. Твит также сообщил, что эпизоды будут выходить в полночь по местному времени в каждый из этих дней.

Расписание выхода серий The Expanse: A Telltale Series

  • Эпизод первый — «Парадокс лучника»: 27 июля.
  • Эпизод второй — «Охотничьи угодья»: 10 августа.
  • Эпизод третий — «Первые»: 24 августа.
  • Эпизод четвертый — «Невозможные объекты»: 7 сентября.
  • Эпизод пятый — «Безумие Европы»: 21 сентября.
  • Эпизод шестой — «Архангел»: уточняется
2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AndruhaGruz
1
Adalat

Они же вроде говорили что хотели отказаться от такого и выпустить сразу какая это дичь Господи

1
spaMER_ID

А волк, я так понимаю, лет через 10 выйдет?

1
John Shep

ОМГ опять эта каловая система с эпизодами....

0