Разработчики The Expanse: A Telltale Series опубликовали график выхода эпизодов

The Expanse: A Telltale Series возрождает эпизодические игры, которые сделали издателя таким популярным в конце 2010-х. Следя за историей жизни Камины Драммер (озвученной Карой Ги) из телешоу, вы будете переживать события, которые происходят до начала первого сезона. По сути, это приквел к сериалу. Однако, поскольку это эпизодический сериал, вам может быть интересно, каковы даты выпуска эпизодов для The Expanse: A Telltale Series.
Даты выхода всех пяти эпизодов были подтверждены в официальном Twitter-аккаунте Telltale Games. Твит также сообщил, что эпизоды будут выходить в полночь по местному времени в каждый из этих дней.
Расписание выхода серий The Expanse: A Telltale Series
- Эпизод первый — «Парадокс лучника»: 27 июля.
- Эпизод второй — «Охотничьи угодья»: 10 августа.
- Эпизод третий — «Первые»: 24 августа.
- Эпизод четвертый — «Невозможные объекты»: 7 сентября.
- Эпизод пятый — «Безумие Европы»: 21 сентября.
- Эпизод шестой — «Архангел»: уточняется
Они же вроде говорили что хотели отказаться от такого и выпустить сразу какая это дичь Господи
А волк, я так понимаю, лет через 10 выйдет?
ОМГ опять эта каловая система с эпизодами....