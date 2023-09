Состоялся выход четвёртого эпизода The Expanse: A Telltale Series ©

Сегодня вышел четвертый эпизод The Expanse: A Telltale Series под названием «Невозможные объекты». Драммер оказалась в затруднительном положении, оставленная командой «Артемиды» во время очередного мятежа. Теперь ей предстоит разработать отчаянный план по побегу с загадочной станции, на которой она оказалась заперта. Драммер должна исследовать и собирать все, что она может, чтобы выжить, но кто теперь придет ей на помощь? Поясники всегда находят выход.

The Expanse: A Telltale Series теперь доступна в стандартном издании (39,99 долларов США) и расширенном издании (44,99 долларов США) для PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, а также для ПК в магазине Epic Games Store. Игроки, купившие игру сегодня, получат немедленный доступ к эпизодам 1, 2, 3 и 4, а эпизод 5 выйдет 21 сентября.

Игроки, купившие Deluxe Edition, также получат бонусный эпизод «Архангел» с Шохре Агдашлу в главной роли, повторяющей ее роль Крисьен Авасаралы, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в «Пространстве».

The Expanse: A Telltale Series — первая новая игра от ведущего разработчика и издателя повествовательных игр Telltale, известного такими играми, как The Wolf Among Us, Batman: The Telltale Series и The Walking Dead, с момента ее реформирования в 2019 году.