The Expanse: A Telltale Series - новый трейлер с Tribeca Games Spotlight ©

В рамках Tribeca Games Spotlight студии Telltale и Deck Nine представили новый трейлер к игре The Expanse: A Telltale Series, первый эпизод которой выйдет 27 июля 2023 года.

В ролике разработчики рассказывают о том, как они превратили сериал Amazon Prime Video в интерактивное приключение, которое, как мы видим из показанных эпизодов, выглядит как классическое повествование Telltale, где игрокам предстоит взвесить все за и против каждого сделанного ими выбора. На самом деле, замысел состоит в том, чтобы игрок почувствовал себя персонажем сериала, где он будет делать выбор, жить с последствиями своих решений и видеть, какое влияние они окажут на сюжет и персонажей.

Как уже упоминалось в начале, первый эпизод The Expanse: A Telltale Series выйдет 27 июля на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch и PC.