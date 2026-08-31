Демо Expedition: Into Darkness преодолело отметку в 100 тысяч игроков - разработчики готовят крупный патч 1.0.7

Демоверсия мрачного экстракшена Expedition: Into Darkness достигла впечатляющего рубежа — 100 тысяч уникальных игроков с момента её появления. Разработчики назвали этот результат «невероятным» и поблагодарили сообщество за проявленный интерес к игре.

Команда призналась, что получает не меньше удовольствия, наблюдая за прохождением демо игроками. Положительная реакция аудитории, судя по всему, стала дополнительным стимулом для дальнейшей работы над игрой и её технической составляющей.

Совсем скоро разработчики выпустят патч 1.0.7 для демоверсии. Обновление будет посвящено множеству улучшений и оптимизаций, которые должны сделать игровой процесс стабильнее и приятнее. Полный список изменений команда обещает подробно разобрать сразу после выхода обновления. Судя по формулировкам разработчиков, речь идёт не о небольшом наборе исправлений, а о достаточно заметной добавке улучшений для демо.

Ранее студия уже выпускала видео, посвящённое системе крафта и снаряжения в игре, что дополнительно подогрело интерес к проекту. Expedition: Into Darkness позиционируется как мрачный экстракшен с элементами выживания, и успех демоверсии показывает, что у игры есть все шансы стать заметным событием в жанре.