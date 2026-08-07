Для средневекового экшена Expedition: Into Darkness вышла демоверсия и трейлер

Разработчики из независимой студии Antediluvian Interactive объявили об официальном запуске бесплатной демоверсии своего амбициозного проекта Expedition: Into Darkness. Одновременно с этим авторы опубликовали полноценный геймплейный трейлер, демонстрирующий основы игрового процесса. Проект представляет собой мрачный средневековый экшен от третьего лица, сочетающий элементы кооперативного симулятора выживания, dungeon crawler и механики extraction looter, и уже доступен для скачивания на ПК в сервисе Steam.

Выпущенное демо служит превью полной версии игры, релиз которой запланирован на конец текущего 2026 года. Ознакомительная версия включает в себя все ключевые геймплейные механики и позволяет пользователям исследовать две огромные открытые карты. Отправляться на поиски запретных сокровищ и сражаться с многочисленными монстрами можно как в одиночку, так и в компании четырех верных друзей в кооперативном режиме.

В демоверсию разработчики полностью перенесли глубокую систему крафта и кастомизации снаряжения, что позволяет детально настраивать оружие и экипировку перед вылазками. Важной частью игрового процесса станет развитие собственного лагеря, где возведение и улучшение различных зданий дает персонажу полезные перки и пассивные бонусы. Кроме того, обитающие в лагере колоритные персонажи предложат игрокам цепочку из более чем 50 проработанных квестов.

Главная задача отряда — выжить в темных руинах, собрать ценный лут и вовремя эвакуироваться, поскольку любая гибель приведет к безвозвратной потере всего переносимого имущества.

Авторы подчеркнули, что с нетерпением ждут любых отзывов и вопросов от сообщества на своем официальном сервере в Discord. На текущий момент проект является эксклюзивом для персональных компьютеров, а собранные в ходе тестирования данные помогут отполировать баланс к полноценному релизу.