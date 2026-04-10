Студия ASIM GAMES анонсировала хоррор на выживание EXPEDITION: THE CULT на Unreal Engine 5

Молодая студия ASIM GAMES, основанная в 2024 году, официально представила свой новый проект. Им стал сюжетный приключенческий экшен с элементами выживания и хоррора под названием EXPEDITION: THE CULT. Релиз игры запланирован на 4 квартал 2026 года для ПК и консолей PlayStation 5.

Сюжет повествует о бывшем морском пехотинце по имени Сэм. Главный герой отправляется в глухие северные леса на поиски пропавшей экспедиции, в составе которой находилась его сестра. Спасательная операция быстро оборачивается столкновением с агрессивным культом и загадочной сущностью, пробужденной неизвестной корпорацией. Игрокам предстоит раскрыть корпоративный заговор и спасти своих товарищей. Проект предложит перспективу от 1 лица.

Разработчики обещают глубокую интеграцию механик выживания. Пользователям придется постоянно следить за 3 основными показателями героя: жаждой, голодом и здоровьем. Для успешного прохождения потребуется охотиться на диких животных, очищать грязную воду и разводить костры. В мире игры можно найти ресурсы для создания оружия и приготовления пищи. Для быстрого перемещения по глобальной карте игроки смогут использовать заброшенные транспортные средства.

Помимо базовых потребностей, авторы реализовали систему рассудка. Под воздействием аномальной зоны герой может впасть в безумие, поэтому необходимо контролировать уровень интоксикации и вовремя применять антидот. Врагами выступят члены культа, одурманенные вирусом. Разработчики отмечают, что противники сохранили остатки интеллекта: они умеют координировать атаки и выслеживать цель. Геймеры смогут выбирать между скрытным прохождением и открытым боем, используя военное прошлое главного героя.

Проект создается на базе современных технологий движка Unreal Engine 5. Для запуска игры на минимальных настройках графики потребуется операционная система Windows 11, процессор Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 1600X, 12 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 гигабайтами видеопамяти. Рекомендуемые системные требования включают процессор Intel Core i5 12400F или AMD Ryzen 5 5600X, 16 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT. Для установки потребуется 20 гигабайт свободного места на накопителе. Страница игры уже появилась в магазине Steam, где указано наличие русского перевода интерфейса и полной озвучки.