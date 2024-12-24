Что добавят в Expeditions: A MudRunner Game в 2025 году: Карпаты, новая техника и грузовой дрон

27 февраля стартует второй сезон в Expeditions: A MudRunner Game. Разработчики из Saber Interactive анонсировали свежие дополнения, которые включают новые карты, технику и уникальные механики.

Во втором сезоне игроков ждет весенняя карта «Карпаты» с заснеженными участками. Появятся три новые машины — The Decin S-3T, The Traun BR-0D и Mercedes Unimog 2450, готовые к преодолению сложных маршрутов.

Помимо этого, в игру добавят грузовой дрон, доступный для всех игроков, и систему управления электричеством на базах. Также появится возможность повторного прохождения миссий.

Третий и четвертый сезоны пока остаются загадкой, но известно, что они добавят зимний горный биом и осеннюю локацию. Все контентные обновления будут платными. Стоимость первого сезона в Steam составляет 389 рублей. Сезонные обновления и улучшения продолжатся в течение 2025 года, а подробности о следующих патчах разработчики обещают раскрыть позже.

Релиз Expeditions: A MudRunner Game состоялся 5 марта 2024 года. На Metacritic симулятор получил 77 баллов из 100, а в Steam — 56% положительных отзывов. В сентябре проект стал доступен подписчикам Game Pass.