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Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.9 330 оценок

Для игры Expeditions: A MudRunner Game вышло дополнение "Белая заря"

Pavel Rally
Новости

Наука развивается с каждым днём, побуждая исследователей посещать самые отдаленные уголки мира. Покорите неизведанные снежные вершины Карпат, чтобы помочь учёным в их исследованиях – ведь справиться с опасностями этих гор могут лишь самые опытные путешественники. Спуститесь в тёмные пещеры, чтобы совершить важнейшие открытия.

Сезон 2 – «Белая заря» включает в себя:

• Новую карту на территории Карпат. Исследуйте заснеженные перевалы и долины в суровых природных условиях.
• Огромную подземную карту. Используйте все свои навыки, чтобы избежать опасностей, которыми она изобилует.
• Два новых шестиколёсных транспортных средства: Decin S-3T – надёжный грузовик, которому нипочём любые преграды, и Traun BR-0D – король бездорожья, незаменимый на этой сложной местности.
• Легендарный Mercedes Unimog 2450: этот культовый вездеход готов к любым испытаниям в условиях бездорожья. Благодаря отличному дорожному просвету и адаптивности он будет вашим незаменимым спутником в любой экспедиции.
• Два новых специалиста: гидролог, способный определить глубину снежного покрова, и логист, оптимизирующий использование наземных дронов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Xraibe

Для этой душнины ещё и обновы делают.

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Maksim_33rus

следующая игра ещё та душная RoadCraft , самая нормальная это SnowRunner

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