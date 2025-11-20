Для игры Expeditions: A MudRunner Game вышло последнее дополнение "Янтарные сумерки"

Игроки отправляются в осенние Татры, чтобы завершить исследовательские проекты, проходя через идиллические долины, измененные недавними наводнениями, вам предстоит помочь ученым исследовать дикую природу и древние руины. Season 4: Amber Dusk является финальным контентным обновлением включенным в набор Year 1 Pass.
Основное содержание дополнения:
- Новые локации: Два новых больших маршрута в Татрах — "Хребет Кошачьей Спины" и "Хребет Совиного Озера".
- Исследование пещер: Новые карты включают разветвленные системы пещер с подземными реками и потоками лавы.
- Древние руины: Игрокам предстоит исследовать остатки прошлых эпох, включая величественные базальтовые колонны и древний зиккурат, в котором есть доступная для исследования внутренняя область.
Новые транспортные средства: Добавлены три новых автомобиля:
- Shiba Dart SR-V: Надежный пикап.
- G&S Caravan A1: Универсальный вездеход.
- ANK XM75: Модифицированный внедорожный грузовик.
Новые специалисты: Появились два новых типа специалистов:
- Менеджер: Позволяет менять содержимое сброшенных с воздуха грузов.
- Оператор: Дает возможность устанавливать объекты на местности с помощью летающих дронов.
Может стоит все таки перечитывать, перед тем как постить? А то прям с заголовка уже не красиво
Разработчики написали: "последнее обновление контента для Expeditions"! https://store.steampowered.com/news/app/2104890/view/572646195732676650
Он имеет в виду грамматическую ошибку
Самая слабая их игра, да вроде смотрится интересно, но отсутствие ощущения прогресса и борьбы с природой убивают весь интерес. Пока лучше мадранера ничего нет
Тем времен SnowRunner продолжают доить(00
Ага, ещё 4 дополнения!
я только рад, прошел с большим удовольствием 3 года дополнений, планирую и дальше проходить и надеюсь будет дальше выходить много лет