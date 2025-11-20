ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Expeditions: A MudRunner Game 05.03.2024
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
6.9 377 оценок

Для игры Expeditions: A MudRunner Game вышло последнее дополнение "Янтарные сумерки"

Pavel Rally Pavel Rally

Игроки отправляются в осенние Татры, чтобы завершить исследовательские проекты, проходя через идиллические долины, измененные недавними наводнениями, вам предстоит помочь ученым исследовать дикую природу и древние руины. Season 4: Amber Dusk является финальным контентным обновлением включенным в набор Year 1 Pass.

Основное содержание дополнения:

  • Новые локации: Два новых больших маршрута в Татрах — "Хребет Кошачьей Спины" и "Хребет Совиного Озера".
  • Исследование пещер: Новые карты включают разветвленные системы пещер с подземными реками и потоками лавы.
  • Древние руины: Игрокам предстоит исследовать остатки прошлых эпох, включая величественные базальтовые колонны и древний зиккурат, в котором есть доступная для исследования внутренняя область.

Новые транспортные средства: Добавлены три новых автомобиля:

  • Shiba Dart SR-V: Надежный пикап.
  • G&S Caravan A1: Универсальный вездеход.
  • ANK XM75: Модифицированный внедорожный грузовик.

Новые специалисты: Появились два новых типа специалистов:

  • Менеджер: Позволяет менять содержимое сброшенных с воздуха грузов.
  • Оператор: Дает возможность устанавливать объекты на местности с помощью летающих дронов.
+ ещё 2 картинки
14
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Lord.Four
вышло последние дополнение

Может стоит все таки перечитывать, перед тем как постить? А то прям с заголовка уже не красиво

3
Pavel Rally

Разработчики написали: "последнее обновление контента для Expeditions"! https://store.steampowered.com/news/app/2104890/view/572646195732676650

1
Вайнекс Pavel Rally

Он имеет в виду грамматическую ошибку

6
sapov

Самая слабая их игра, да вроде смотрится интересно, но отсутствие ощущения прогресса и борьбы с природой убивают весь интерес. Пока лучше мадранера ничего нет

2
kotasha

Тем времен SnowRunner продолжают доить(00

1
Pavel Rally

Ага, ещё 4 дополнения!

1
Ghondik Pavel Rally

я только рад, прошел с большим удовольствием 3 года дополнений, планирую и дальше проходить и надеюсь будет дальше выходить много лет

1