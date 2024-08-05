Expeditions: A MudRunner Game, похоже, появится в Xbox Game Pass в этом месяце

На фоне множества слухов и прогнозов о Xbox Game Pass в последние недели известный инсайдер eXtas1s снова вернулся с новым взглядом на то, что будет с сервисом. По словам инсайдера, Expeditions: A MudRunner Game должна дебютировать в Xbox Game Pass в этом месяце — примерно через шесть месяцев после ее первоначального запуска.

На данный момент нет конкретной даты выхода, но источник утверждает, что игра «должна» появиться в библиотеке где-то в августе 2024 года.

На прошлой неделе eXtas1s подтвердил, что Mafia: Definitive Edition также должна появиться в библиотеке в этом месяце, о чем Microsoft официально объявила в середине недели. Инсайдер также недавно точно предсказал такие игры, как Octopath Traveler 2 и Call Of Duty: Modern Warfare 3 для Xbox Game Pass, поэтому сейчас они создают себе устойчивую репутацию в плане утечек Game Pass.