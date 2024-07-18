Обновление Expeditions: A MudRunner Game для ПК принесло кооперативный режим

Долгожданный кооперативный режим добавляет новое измерение в Expeditions: A MudRunner Game, последнему проекту Saber Interactive, известной студии. Вы больше не будете одиноки в своих рискованных исследованиях: вы можете объединиться с тремя друзьями, чтобы совершать экспедиции и сотрудничать в научных исследованиях. Это бесплатное обновление контента уже доступно в Steam, а кооперативная игра появится позднее этим летом в Epic Games Store, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Делитесь информацией и проводите научные исследования в этом совершенно новом кооперативном режиме. Станьте не просто товарищем по команде: станьте героем сложных ситуаций, делясь топливом или предлагая своей команде предметы для ремонта. Держитесь вместе, будьте предприимчивы, и вместе вы сможете преодолеть любые препятствия.

Экспедиции по-прежнему будут предлагать множество бесплатного контента, включая новую игровую механику, специалистов, транспортные средства и все новые платные функции, включенные в Year 1 Pass.