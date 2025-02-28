В Steam игроки могут бесплатно попробовать симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game до 3 марта

Expeditions: A MudRunner - это реалистичный симулятор бездорожья, в котором игроки берут на себя роль научных исследователей. Используя специально оборудованные транспортные средства, они передвигаются по сложной местности, от засушливых пустынь до скалистых горных перевалов. Глубокая грязь, стремительные реки и крутые склоны подвергают испытанию их навыки, в то время как передовые инструменты, такие как беспилотные летательные аппараты и наземный радар, помогают обнаруживать скрытые локации.

В игре приоритет отдается реалистичной физике вождения, где такие факторы, как вес, давление в шинах и условия местности, напрямую влияют на управляемость автомобиля. Стратегия является ключевой, поскольку игроки должны управлять такими ресурсами, как топливо, запасные части и оборудование. Успешные экспедиции открывают новые транспортные средства, улучшенное снаряжение и улучшения для базы игрока. В кооперативном режиме к вам могут присоединиться до трех человек, чтобы вместе решать сложные задачи.

Expeditions: A MudRunner Game была выпущена в марте 2024 года компаниями Saber Interactive и Focus Entertainment. В Steam только 56% из примерно 2150 игроков оставили положительный отзыв. Аналогичная тенденция наблюдается на Metacritic, где критики поставили игре 77 баллов, а игроки — всего 5,5.

Основная претензия заключается в отсутствии инноваций по сравнению с SnowRunner, у которой похожая концепция и те же разработчики. Многие игроки считают, что игра больше похожа на дополнение к SnowRunner, чем на отдельную игру. Повторяющиеся задачи и технические проблемы также стали распространёнными жалобами.

Saber Interactive и Focus Entertainment теперь предлагают бесплатный доступ на выходные для Expeditions: A MudRunner Game в Steam. Несмотря на неоднозначные отзывы, любителям бездорожья и симуляторов игра всё равно может понравиться. Те, кто увлечётся игрой, могут воспользоваться скидками до 40% на различные издания до 13 марта.