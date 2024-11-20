Expeditions: Rome получила обновление и скидку в честь выхода фильма "Гладиатор II" Ридли Скотта

В честь выхода в кинотеатрах по всему миру «Гладиатора II» Ридли Скотта, тактическая ролевая игра Expeditions: Rome получила новый патч и скидку — как базовая игра, так и DLC, посвященный гладиаторам, Death or Glory доступны со скидкой 67% до 27 ноября 2024 года.

Последний патч добавляет больше возможностей настройки, включая ранее эксклюзивные награды Twitch-drop, теперь доступные всем игрокам. Кроме того, был реализован набор улучшений качества жизни (QoL), таких как дополнительная автоматизация для управления преторианцами. Эти изменения являются прямым ответом на отзывы фанатов.

В Expeditions: Rome вы проявляете волю Рима через свои действия на мировой арене, от ярко-голубых берегов Греции до густых лесов Галлии. Решайте, как люди будут смотреть на вас и Рим. Вы будете бить железным кулаком или говорить серебряным языком? Примете ли вы политическое наследие Республики или проложите свой собственный путь, ориентируясь в сложной политике Римского Сената? Каждый выбор имеет значение, поскольку вы решаете судьбу своего легиона, своих близких соратников и самого Рима.