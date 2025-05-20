Разработчик Expeditions: Rome сообщил, что следующая тактическая RPG в серии вошла в полномасштабное производство

Campfire Cabal - студия, создавшая тактические ролевые игры, такие как Expeditions: Rome, внезапно прервала свое молчание и объявила, что работает над новым проектом. В сообщении на своем официальном сайте студия упомянула о последнем крупном обновлении, выпущенном для Expeditions: Rome в ноябре 2024 года, а в остальном все было тихо.

В своем сообщении Campfire Cabal подтвердила, что "никогда не закрывалась". Несмотря на то что с момента выхода последней игры студия пережила несколько увольнений, она продолжает работать над своим проектом с момента его запуска в 2022 году. Студия также подтвердила, что полноценное производство новой игры стартовало в марте 2025 года.

Если вы следите за инсайдерскими новостями, то знаете, что это была тяжелая пара лет в игровой индустрии. Инвестиции иссякли, студии закрылись, бесчисленные разработчики потеряли работу, а игры отменялись налево и направо. Мы очень благодарны за то, что в нашей группе были люди, которые боролись за нашу жизнь во время этих потрясений, и что теперь мы можем выйти на другую сторону с новыми силами.

Далее в своем посте Campfire Cabal подтвердила, что ее новый проект также является частью франшизы Expeditions, а это значит, что студия снова возьмется за исторические сеттинги, но при этом будет включать в себя глубокие тактические RPG-элементы в прокачке, повествовании, а также пошаговые бои.

Однако студия написала, что пока не готова раскрыть больше подробностей об игре. Однако она сообщила, что действие новой игры Expeditions будет происходить в новом временном периоде, в другой части мира, чем в других играх серии.

Мы пока не готовы раскрыть больше подробностей о следующей части, но можем подтвердить, что, как и в каждой Expeditions, действие будет происходить в новый период нашей истории и в новой части мира для серии. И, как и каждая Expeditions, эта будет еще на шаг выше по качеству, чем ее предшественница.

Действие последней крупной игры франшизы, Expeditions: Rome, разворачивается в Древнем Риме. Игроки берут на себя роль молодого легата, чей отец из-за неизвестных махинаций политического противника оказывается убит. На протяжении всей игры игроки могут встретить новых союзников, сразиться с различными врагами и сделать значимый выбор не только благодаря разговорам с другими персонажами, но и благодаря решениям, принятым в жестокой пошаговой боевой системе игры.

Expeditions: Rome переносит игроков в самые разные уголки мира - от Рима до Галлии, Греции и даже Северной Африки. Все это сочетается с глубокой ролевой системой, которая позволяет игрокам экспериментировать с различными видами билдов в зависимости от их стиля игры. В игре также присутствует система лута и крафтинга, которая позволяет игроку становиться все сильнее.

Другие игры франшизы - Expeditions: Viking и Expeditions: Conquistador.