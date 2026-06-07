Авторы Expeditions: Samurai раскрыли новые подробности игры - скрытность, кооператив и 60 часов контента

После анонса Expeditions: Samurai разработчики из Campfire Cabal поделились первыми подробностями о грядущей исторической RPG, действие которой развернётся в Японии эпохи Сэнгоку.

Игрокам предстоит возглавить отряд голландских каперов, прибывших в Японию в 1600 году незадолго до битвы при Сэкигахаре. В отличие от реального мореплавателя Уильяма Адамса, ставшего первым европейским самураем, главный герой игры является оригинальным персонажем, а сюжет будет развиваться в зависимости от решений игрока.

Одним из ключевых нововведений станет полноценная система скрытности. Если раньше серия делала ставку на дипломатию и пошаговые сражения, то теперь многие задания можно будет проходить без боя. Игрокам позволят отвлекать противников, устраивать засады, разделять отряд и использовать скрытные атаки. По словам разработчиков, за ИИ этой системы отвечали специалисты, работавшие над серией Hitman.

Также в Expeditions: Samurai появится возможность управлять собственной деревней на службе у Токугавы Иэясу. Игрокам предстоит заниматься развитием поселения, следить за ресурсами и укреплять своё влияние в регионе.

Большое внимание авторы уделили спутникам. В игре будет восемь компаньонов с полноценными сюжетными линиями. Отношения с ними смогут развиваться по-разному — персонажи способны стать друзьями, врагами или романтическими партнёрами.

Ещё одной важной особенностью станет первый в истории серии полноценный кооператив на двух игроков. Пользователи смогут вместе проходить кампанию, участвовать в диалогах и совместно планировать тактику во время пошаговых сражений.

Разработчики рассчитывают, что на прохождение версии 1.0 уйдёт около 60 часов. На релизе игроков ждут четыре сюжетных акта, более 45 уровней, свыше 100 событий и встреч, а также масштабная карта мира с возможностью свободного исследования.

Ранний доступ Expeditions: Samurai стартует в августе 2026 года на PC, а полноценный релиз запланирован на начало 2027-го. Кроме того, авторы отдельно отметили, что не использовали генеративный ИИ при создании игры — весь контент был создан вручную командой разработчиков.