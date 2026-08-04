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Assassin's Creed: Black Flag Resynced получила обновление 1.0.6
Game Pass пополнится открытой бетой Gears of War: E-Day и десятком новых игр, но потеряет Atlas Fallen и другие проекты
Expeditions: Samurai отправится в ранний доступ 7 августа, чтобы вместе с игроками отточить путь самурая
Aether & Iron получила обновление с новыми заданиями, расширяющими альтернативный Нью-Йорк 1930-х годов
"Я в этом уверен": по словам режиссёра, Final Fantasy 7 Revelation теперь "доставляет удовольствие" от игры
Flow of War превращает классическую RTS в эксперимент с живой экономикой и умными рабочими
В Marvel's Wolverine нашли упоминание внутриигровых покупок - ESRB раскрыла новую деталь
Endless Legend 2 выйдет из раннего доступа 17 сентября и добавит новую фракцию, которая хочет превратить мир в пустыню
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Самые лучшие олдскульные стратегии: от культовых RTS до пошаговой классики
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - русское видео о том, как создавались головоломки и ловушки
Интервью с ветераном Dead Space Беном Ванатом о его новом проекте Elderfeast
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Beast of Reincarnation, MARVEL Tokon: Fighting Souls и некоторые другие
Fable с AliExpress от разработчиков-одиночек: интервью с создателем Luminary Китом Колодом
Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027 года: что уже известно о ремейке, его геймплее и главных изменениях
До Wordle были "Быки и коровы": как классическая игра стала ежедневной браузерной головоломкой Numbun
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