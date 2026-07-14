Expeditions: Samurai выйдет в раннем доступе уже 7 августа - THQ Nordic делает ставку на глубокую RPG с кооперативом

THQ Nordic и студия Campfire Cabal объявили дату выхода Expeditions: Samurai в раннем доступе Steam — старт состоится уже 7 августа. До релиза разработчики также пообещали опубликовать подробную дорожную карту, которая раскроет объём контента на запуске и планы по дальнейшему развитию проекта.

Новая часть серии Expeditions переносит игроков в Японию эпохи Сэнгоку — времени междоусобных войн, политических интриг и борьбы за власть. В отличие от реальной истории, где первым европейским самураем стал Уильям Адамс, игра предлагает альтернативный сценарий: главный герой прибывает в страну раньше знаменитого мореплавателя во главе команды голландских каперов и оказывается втянутым в судьбоносный конфликт.

Авторы обещают масштабную ролевую кампанию с нелинейным сюжетом, где каждое решение способно повлиять на дальнейший ход событий, отношения с союзниками и судьбу Японии. В распоряжении игроков окажутся восемь полноценных спутников с собственными историями, которые можно развивать через дружбу, соперничество или романтические отношения.

Отдельное внимание уделено тактическим пошаговым боям. Система позволит комбинировать скрытность, засады, одновременные действия отряда и широкий выбор оружия — от европейского снаряжения до традиционного японского вооружения. Также заявлены создание предметов, настройка экипировки и кооперативный режим с возможностью свободного подключения второго игрока, что станет первой подобной функцией в истории серии Expeditions.

Ранний доступ должен показать, насколько удачно Campfire Cabal сможет объединить историческую основу, свободу выбора и современные кооперативные механики — именно на этом сочетании разработчики делают главную ставку.