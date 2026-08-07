Expeditions: Samurai вышла в раннем доступе, позволяя игрокам формировать своё путешествие

Создатели серии Expeditions решили вернуться к истокам с Expeditions: Samurai и выпустить её сначала в раннем доступе. Campfire Cabal заявляет, что такой подход напоминает раннюю разработку Expeditions: Conquistador, которая разрабатывалась в тесном сотрудничестве с сообществом ещё во времена Kickstarter.

Разработчики хотят напрямую вовлечь игроков в процесс разработки во время раннего доступа и использовать их отзывы для корректировки ряда элементов игрового процесса. Отзывы будут включать такие вещи, как баланс, исследование мира, механика скрытности, боевая система и общий темп игры.

Campfire Cabal планирует выпустить три крупных обновления во время раннего доступа. Хотя у команды уже есть основные планы, отзывы игроков повлияют на финальное содержание каждого обновления.