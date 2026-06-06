Издательство THQ Nordic анонсировало ролевую игру Expeditions: Samurai

Компания THQ Nordic и датская студия Campfire Cabal готовят к выходу в раннем доступе тактическую ролевую игру Expeditions: Samurai. Проект перенесет игроков в эпоху Сэнгоку и предложит взять под управление команду европейских мореплавателей, оказавшихся в центре японских междоусобиц.
Сюжет игры разворачивается в альтернативном 1600 году. Вместо исторического штурмана Уильяма Адамса к японским берегам причаливает голландский капер Альбатрос под командованием капитана Флинна. Игрокам предстоит участвовать в политических интригах, выстраивать отношения с местными даймё и влиять на судьбу всей страны посредством вариативных диалогов и принимаемых решений.
Важной особенностью новой части станет появление сетевого кооперативного режима, который внедряется в серию Expeditions впервые. При совместной игре пользователи будут управлять 2 персонажами-близнецами, координировать действия во время засад, отвлекать стражников и принимать совместные сюжетные решения. В одиночном режиме главным героем выступит капитан Флинн.
Игровой процесс сочетает исследование территорий, скрытное прохождение и динамичные сражения в реальном времени. Боевая система позволяет одновременно перемещаться, нападать и обороняться. В распоряжении игроков окажется 8 уникальных членов экипажа со своими личными историями, а также обширный арсенал европейского и японского вооружения, возможность создания предметов и обустройство собственной деревни.
Разработчики планируют выпустить проект в раннем доступе на площадке Steam. Стартовая версия предложит 1 сюжетную главу, ключевые игровые механики и несколько полностью озвученных заданий. Точная дата запуска ранней версии пока не определена, но полноценный релиз намечен на 1 квартал 2027 года.
Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X, не менее 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56. Рекомендованные системные требования включают процессор Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6700. Для установки потребуется 15 ГБ свободного места на диске.
Круто, новая Expeditions. Каждая часть обрастает новыми механиками, что не может не радовать
Единственная моя претензия, это к визуальному стилю этой новой части в серии. А так, рада, что серия вообще живая. В целом, в плане сюжета, мне сильно нравились Викинги, в плане механик - Рим.
Ура. Мой любимый симулятор геноцида коренного населения возвращается.
Крутой подгон, рад что серия жива. РПГ в японском сеттинге это очень круто