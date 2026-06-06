Издательство THQ Nordic анонсировало ролевую игру Expeditions: Samurai

Компания THQ Nordic и датская студия Campfire Cabal готовят к выходу в раннем доступе тактическую ролевую игру Expeditions: Samurai. Проект перенесет игроков в эпоху Сэнгоку и предложит взять под управление команду европейских мореплавателей, оказавшихся в центре японских междоусобиц.

Сюжет игры разворачивается в альтернативном 1600 году. Вместо исторического штурмана Уильяма Адамса к японским берегам причаливает голландский капер Альбатрос под командованием капитана Флинна. Игрокам предстоит участвовать в политических интригах, выстраивать отношения с местными даймё и влиять на судьбу всей страны посредством вариативных диалогов и принимаемых решений.

Важной особенностью новой части станет появление сетевого кооперативного режима, который внедряется в серию Expeditions впервые. При совместной игре пользователи будут управлять 2 персонажами-близнецами, координировать действия во время засад, отвлекать стражников и принимать совместные сюжетные решения. В одиночном режиме главным героем выступит капитан Флинн.

Игровой процесс сочетает исследование территорий, скрытное прохождение и динамичные сражения в реальном времени. Боевая система позволяет одновременно перемещаться, нападать и обороняться. В распоряжении игроков окажется 8 уникальных членов экипажа со своими личными историями, а также обширный арсенал европейского и японского вооружения, возможность создания предметов и обустройство собственной деревни.

Разработчики планируют выпустить проект в раннем доступе на площадке Steam. Стартовая версия предложит 1 сюжетную главу, ключевые игровые механики и несколько полностью озвученных заданий. Точная дата запуска ранней версии пока не определена, но полноценный релиз намечен на 1 квартал 2027 года.

Для запуска игры на персональных компьютерах потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X, не менее 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56. Рекомендованные системные требования включают процессор Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6700. Для установки потребуется 15 ГБ свободного места на диске.