Первое крупное обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai увеличивает отряд до шести человек

Вышло первое обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai: оно увеличивает максимальный размер отряда с четырёх до шести человек в большинстве миссий и наделяет спутников голосом в диалогах. Вместе с этим обновлением прибыл целый «корабль» других изменений, во многом основанных на отзывах игроков (список исправлений занимает целых 10 страниц).

Разработчики из студии Campfire Cabal также снова записали видеообращение, в котором рассказывают, как отзывы игроков повлияли на их работу, и обсуждают некоторые изменения, вошедшие в обновление №1.

Увеличенные отряды

Десять локаций, включая порт Нагасаки, деревню Кансейдо и заброшенную каракку, теперь поддерживают отряд из шести человек; численность врагов также была увеличена соответствующим образом.

Персонажи теперь могут переносить бочки: найденную бочку с порохом можно установить прямо на пути патрульного — с весьма эффектными последствиями.

Спутники теперь могут проходить за вас большинство проверок навыков в диалогах. Так что теперь определённо стоит вкладывать очки навыков в такие параметры, как «Проницательность», «Убеждение», «Манипуляция» или «Авторитет».

Более умные враги