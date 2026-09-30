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Expeditions: Samurai 07.08.2026
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Менеджер, Вид сверху, Средневековье
6 22 оценки

Первое крупное обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai увеличивает отряд до шести человек

monk70 monk70

Вышло первое обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai: оно увеличивает максимальный размер отряда с четырёх до шести человек в большинстве миссий и наделяет спутников голосом в диалогах. Вместе с этим обновлением прибыл целый «корабль» других изменений, во многом основанных на отзывах игроков (список исправлений занимает целых 10 страниц).

Разработчики из студии Campfire Cabal также снова записали видеообращение, в котором рассказывают, как отзывы игроков повлияли на их работу, и обсуждают некоторые изменения, вошедшие в обновление №1.

Увеличенные отряды

  • Десять локаций, включая порт Нагасаки, деревню Кансейдо и заброшенную каракку, теперь поддерживают отряд из шести человек; численность врагов также была увеличена соответствующим образом.
  • Персонажи теперь могут переносить бочки: найденную бочку с порохом можно установить прямо на пути патрульного — с весьма эффектными последствиями.
  • Спутники теперь могут проходить за вас большинство проверок навыков в диалогах. Так что теперь определённо стоит вкладывать очки навыков в такие параметры, как «Проницательность», «Убеждение», «Манипуляция» или «Авторитет».

Более умные враги

  • Находясь в состоянии повышенной готовности, враги рассредоточиваются после зачистки территории и переходят к более агрессивному патрулированию или занимают позиции в ключевых тактических точках. Любой, кто станет свидетелем скрытного устранения союзника, немедленно вступит в бой.
  • Новые варианты лиц и причёсок в редакторе персонажа, новый костюм «Ронин», 5 уникальных предметов, а также 16 новых видов брони и оружия значительно расширяют арсенал снаряжения.
  • Завершают список нововведений переработанный вступительный ролик, отображение стоимости товаров при торговле и обновлённая система отрисовки интерфейса, работающая более чем на 50% быстрее.
ПК 5 Трейлеры 8 Обновления 2
15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Alex40001

лютейшая хрень ее не починить в римской экспедиции все было лучше относительно лучше хоть и с клюквой. но тут сплошная клюква