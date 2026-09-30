Первое крупное обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai увеличивает отряд до шести человек

Вышло первое обновление раннего доступа для Expeditions: Samurai: оно увеличивает максимальный размер отряда с четырёх до шести человек в большинстве миссий и наделяет спутников голосом в диалогах. Вместе с этим обновлением прибыл целый «корабль» других изменений, во многом основанных на отзывах игроков (список исправлений занимает целых 10 страниц).
Разработчики из студии Campfire Cabal также снова записали видеообращение, в котором рассказывают, как отзывы игроков повлияли на их работу, и обсуждают некоторые изменения, вошедшие в обновление №1.
Увеличенные отряды
- Десять локаций, включая порт Нагасаки, деревню Кансейдо и заброшенную каракку, теперь поддерживают отряд из шести человек; численность врагов также была увеличена соответствующим образом.
- Персонажи теперь могут переносить бочки: найденную бочку с порохом можно установить прямо на пути патрульного — с весьма эффектными последствиями.
- Спутники теперь могут проходить за вас большинство проверок навыков в диалогах. Так что теперь определённо стоит вкладывать очки навыков в такие параметры, как «Проницательность», «Убеждение», «Манипуляция» или «Авторитет».
Более умные враги
- Находясь в состоянии повышенной готовности, враги рассредоточиваются после зачистки территории и переходят к более агрессивному патрулированию или занимают позиции в ключевых тактических точках. Любой, кто станет свидетелем скрытного устранения союзника, немедленно вступит в бой.
- Новые варианты лиц и причёсок в редакторе персонажа, новый костюм «Ронин», 5 уникальных предметов, а также 16 новых видов брони и оружия значительно расширяют арсенал снаряжения.
- Завершают список нововведений переработанный вступительный ролик, отображение стоимости товаров при торговле и обновлённая система отрисовки интерфейса, работающая более чем на 50% быстрее.
лютейшая хрень ее не починить в римской экспедиции все было лучше относительно лучше хоть и с клюквой. но тут сплошная клюква