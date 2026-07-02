Разработчики Expeditions: Samurai опубликовали видеодневник Behind the Art об аутентичном визуальном стиле

Датская студия Campfire Cabal совместно с издательством THQ Nordic представила свежий видеоролик о производстве своей грядущей тактической ролевой игры Expeditions: Samurai. Опубликованный материал полностью посвящен художественному оформлению проекта и тонкостям воссоздания исторической атмосферы феодальной Японии 1600 года. Нарративный директор и ведущие художники команды подробно рассказали о методах работы над визуальной составляющей и поделились кадрами из актуальной сборки на движке Unreal Engine 5.

Особое внимание в процессе производства авторы уделили строгой исторической достоверности архитектуры, одежды и боевого снаряжения эпохи Сэнгоку. При проектировании локаций и создании трехмерных моделей персонажей дизайнеры опирались на оригинальные японские гравюры, музейные экспонаты и сохранившиеся чертежи средневековых замков. Разработчики сознательно отказались от фэнтезийных элементов, чтобы передать суровую реальность и культурные особенности описываемого исторического периода.

Сюжетная линия приключения расскажет о выживании команды европейских каперов, чей корабль потерпел крушение у берегов неизведанных японских островов в разгар масштабной гражданской войны. Игровой процесс традиционно для серии будет совмещать пошаговые тактические сражения, глубокую ролевую систему и текстовые квесты с вариативным выбором решений. Создатели подтвердили, что визуальный стиль проекта предложит полностью трехмерное окружение и детализированные портреты ключевых персонажей.

Expeditions: Samurai собирается пройти через систему раннего доступа и запланировала выход на конец 2026 года.