Разработчики Expeditions: Samurai рассказали, как воссоздают историческую Японию

Студия Campfire Cabal поделилась новыми подробностями о разработке Expeditions: Samurai, рассказав, как команда работает над исторической достоверностью игры.

По словам разработчиков, создание мира начинается с изучения книг и архивных материалов, тщательной проверки источников и консультаций с историками. Такой подход позволяет максимально точно воссоздать эпоху и сделать исторический контекст надёжной основой для приключения, в котором игроки смогут изменить ход событий.

В Campfire Cabal также напомнили, что важную роль в игре сыграют спутники главного героя. Их личные истории будут развиваться вместе с сюжетом, а отношения с ними зависят исключительно от решений игрока. Члены отряда могут стать верными друзьями, непримиримыми соперниками или даже романтическими партнёрами.

Отправиться в своё путешествие по феодальной Японии игроки смогут уже 7 августа 2026 года, когда Expeditions: Samurai выйдет в раннем доступе Steam. До релиза разработчики обещают опубликовать подробную дорожную карту, в которой расскажут о контенте стартовой версии и планах по развитию игры в период раннего доступа.