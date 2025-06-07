The Explorator отправит вас в атмосферное путешествие под руинами Атлантиды

Добро пожаловать в The Explorator — атмосферную приключенческую игру от первого лица, отправляющую игроков в опасное путешествие по таинственному острову Осполис. Как было объявлено на Future Games Show, проект уже доступен в раннем доступе на ПК.

По слухам, под Осполисом скрывается сама Атлантида, и именно туда устремляются авантюристы в поисках сокровищ. Однако те, кто пришёл раньше, оставили после себя не только туннели, но и ужасы — древние монстры и гоблины, вырвавшиеся на свободу. Теперь вам предстоит зачистить путь, исследовать заброшенные локации и выяснить, что же на самом деле произошло под руинами.

The Explorator выделяется необычной визуальной стилистикой: цел-шейдинг окружения и вручную нарисованные 2D-анимации врагов создают уникальную атмосферу, навевающую воспоминания об олдскульных шутерах вроде Doom. Бои сочетаются с элементами выживания — придётся следить за припасами, искать снаряжение и продумывать, что взять с собой, ведь инвентарь ограничен по весу и объёму.

Игра также предлагает лёгкие RPG-механики для прокачки героя, а взаимодействие с другими исследователями поможет продвинуться в сюжете. Полноценный релиз 1.0 намечен на конец 2026 года, а пока разработчики призывают игроков делиться обратной связью в Discord, чтобы совместно улучшать игру.