Behaviour Interactive раскрыла планы по поддержке Exterminauts после выхода. Кооперативный шутер получит сезонную модель развития: новые сезоны будут стартовать каждые 12 недель, а дополнительный контент появится также в середине каждого сезона.

По словам креативного директора Винсента Режимбальда, обновления будут включать страницы с новыми предметами и возможностями. Среди запланированного контента — эмоции, оружие и пассивные способности. Разработчики также собираются добавлять новые карты и игровые функции, хотя не обещают включать все перечисленные нововведения в каждый сезон: их производство требует значительных ресурсов.

Отдельное направление развития связано с рабочими заданиями. Сейчас игрокам предстоит ремонтировать оборудование, очищать механизмы от засохшей плазменной смолы, перенастраивать терминалы, запускать насосы и заниматься сваркой. В Behaviour считают, что у этой системы большой потенциал, поэтому в будущем планируют расширять список доступных операций.

Exterminauts позиционируется как премиальная игра с постоянным обновлением контента. Проект рассчитан на одиночное прохождение и команды до трёх человек, а также получит кросс-плей и кросс-сохранение между PC, PlayStation и Xbox.

Таким образом, Behaviour намерена развивать Exterminauts не только за счёт новых боевых возможностей, но и постепенно расширять саму профессию космического работника, вокруг которой построена игра.