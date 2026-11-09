Behaviour Interactive показала снаряжение Exterminauts: блок питания Overdrive и терминал обмена

Студия Behaviour Interactive выпустила два трейлера кооперативного шутера Exterminauts, посвящённых снаряжению. В роликах показаны блок питания Overdrive Powerpack и терминал обмена Exchange Terminal.

Overdrive Powerpack

Блок питания описывается как «не оружие, а батарея». Он хранит полиморфную плазму, которую можно передавать по кабелям другим объектам — от стационарных предметов до оружия в руках игрока. Этот процесс называется Overdrive. Предусмотрено четыре типа целей:

плазменное оружие — при подключении переходит в режим повышенной мощности, увеличивая урон и дальность;

— при подключении переходит в режим повышенной мощности, увеличивая урон и дальность; взаимодействие с объектами — двери, тросы и другие элементы открываются для облегчения перемещения;

— двери, тросы и другие элементы открываются для облегчения перемещения; пропуск этапов — позволяет быстро выполнять задачи вроде подбора пароля;

— позволяет быстро выполнять задачи вроде подбора пароля; сверхмощный удар — добивание оглушённых крупных врагов.

Заряд в блоке не бесконечный. Игрокам придётся следить за уровнем плазмы и искать зарядные станции на разных миссиях.

Exchange Terminal

Терминал обмена играет важную роль в основном геймплее. После миссий игроки могут продавать ценные предметы в обмен на улучшения. Доступны два типа обмена:

подпрограммы — управляются программой Blackburn Data Recovery, устанавливаются в спонсируемую прошивку игрока и дают бонусы вроде восстановления выносливости или увеличения биологического урона. Их можно улучшать.

— управляются программой Blackburn Data Recovery, устанавливаются в спонсируемую прошивку игрока и дают бонусы вроде восстановления выносливости или увеличения биологического урона. Их можно улучшать. аугментации — разработка подразделения Chem-IX, устанавливаются на кинетическое оружие. Они меняют способ съёмки, но не подлежат улучшению.

В ходе миссий игроки находят случайные диски с данными подпрограмм и отправляют их для заполнения карты лояльности, что открывает дополнительные награды. Аугментации работают на кристаллизованной плазме, которую можно найти в плазменных облаках, генераторах смолы или под землёй. Пять таких аугментаций обмениваются на случайную аугментацию для случайного типа оружия. Если такая уже есть, награда превращается в складской билет для обмена на аугментацию для конкретного оружия.

Exterminauts выйдет в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.