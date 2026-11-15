Началось первое открытое бета-тестирование кооперативного шутера Exterminauts

Behaviour Interactive и издатель Level Infinite запустили открытое бета‑тестирование шутера Exterminauts. Тест продлится до 19 ноября 2026 года, 05:00 по московскому времени.
Попасть в бету можно двумя способами:
- отправить заявку через Steam;
- посмотреть трансляцию игры на Twitch не менее 15 минут.
Локации и задания. Доступны завод Айронуэйк, Споровый кратер и Арки Тюхэ, а также 3 дополнительных задания и 3 поручения.
Арсенал. В распоряжении игроков:
- 7 видов кинетического оружия;
- 4 вида плазменного оружия;
- 4 типа гранат;
- 6 гаджетов.
Боевые стили. Доступно три направления, каждое связано с отдельной компанией‑спонсором:
- критические попадания;
- лечение;
- заморозка противников.
Прогресс. Уровень персонажа можно поднять до 15‑го, уровень оружия — до 8‑го. Также предусмотрены ежедневные награды за вход.
Кастомизация. В бете доступны 4 основных рабочих наряда.
Противники. Несколько видов инопланетных вредителей с разными уязвимостями — это заставляет подбирать тактику и грамотно распределять роли в отряде.
Во время бета‑теста разработчики проводят мероприятия с конкурсами видеороликов и мемов. Призы — подарочные карты, ключи доступа и другие награды.
Exterminauts — кооперативный шутер на троих, где игроки берут на себя роль «экстерминавтов»: это не герои, а рабочие, которым поручают опасные контракты по зачистке планеты Тиан от инопланетных вредителей. Акцент сделан не на пафосе, а на командной рутине: нужно прикрывать напарников, координировать действия и даже следить за расходами компании во время заданий.
Оружие в игре стилизовано под строительные и ремонтные инструменты. В арсенале — кинетическое и плазменное вооружение, гранаты и гаджеты. У плазменного оружия есть система усиления «Овердрайв» — она временно повышает эффективность.
Очередная шляпа....