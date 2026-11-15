Началось первое открытое бета-тестирование кооперативного шутера Exterminauts

Behaviour Interactive и издатель Level Infinite запустили открытое бета‑тестирование шутера Exterminauts. Тест продлится до 19 ноября 2026 года, 05:00 по московскому времени.

Попасть в бету можно двумя способами:

отправить заявку через Steam;

посмотреть трансляцию игры на Twitch не менее 15 минут.

Локации и задания. Доступны завод Айронуэйк, Споровый кратер и Арки Тюхэ, а также 3 дополнительных задания и 3 поручения.

Арсенал. В распоряжении игроков:

7 видов кинетического оружия;

4 вида плазменного оружия;

4 типа гранат;

6 гаджетов.

Боевые стили. Доступно три направления, каждое связано с отдельной компанией‑спонсором:

критические попадания;

лечение;

заморозка противников.

Прогресс. Уровень персонажа можно поднять до 15‑го, уровень оружия — до 8‑го. Также предусмотрены ежедневные награды за вход.

Кастомизация. В бете доступны 4 основных рабочих наряда.

Противники. Несколько видов инопланетных вредителей с разными уязвимостями — это заставляет подбирать тактику и грамотно распределять роли в отряде.

Во время бета‑теста разработчики проводят мероприятия с конкурсами видеороликов и мемов. Призы — подарочные карты, ключи доступа и другие награды.

Exterminauts — кооперативный шутер на троих, где игроки берут на себя роль «экстерминавтов»: это не герои, а рабочие, которым поручают опасные контракты по зачистке планеты Тиан от инопланетных вредителей. Акцент сделан не на пафосе, а на командной рутине: нужно прикрывать напарников, координировать действия и даже следить за расходами компании во время заданий.

Оружие в игре стилизовано под строительные и ремонтные инструменты. В арсенале — кинетическое и плазменное вооружение, гранаты и гаджеты. У плазменного оружия есть система усиления «Овердрайв» — она временно повышает эффективность.