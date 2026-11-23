Behaviour Interactive привлекла к разработке Exterminauts команду численностью более 150 человек. Креативный директор Винсент Режимбальд рассказал, что штат проекта сохраняет такой масштаб уже несколько лет, а большая часть работы выполняется непосредственно внутри компании.

По словам разработчика, Exterminauts стала самым амбициозным оригинальным проектом Behaviour со времён Dead by Daylight. При этом над двумя играми работают совершенно разные команды: сотрудники, занимающиеся поддержкой Dead by Daylight, не пересекаются с коллективом Exterminauts.

Режимбальд уточнил, что Behaviour — крупная компания, в которой работает более 1400 человек по всему миру. Команда Dead by Daylight значительно превосходит коллектив Exterminauts по численности, что неудивительно для проекта с постоянными обновлениями и большим количеством сопутствующих сервисов.

При формировании команды новой игры студия объединила собственных сотрудников, в том числе ветеранов Dead by Daylight, и специалистов, пришедших из других компаний. Среди них есть разработчики с опытом создания шутеров, крупных проектов для PC и консолей.

Режимбальд подчеркнул, что Behaviour накопила значительный профессиональный опыт благодаря Dead by Daylight, а сама игра помогла привлечь в компанию талантливых специалистов. Однако Exterminauts — самостоятельный проект с отдельной командой и собственными производственными задачами.

По словам разработчика, основная работа над игрой ведётся внутри Behaviour. Внешние партнёры помогают с издательской стороной, предоставляют отзывы и участвуют в отдельных вопросах, связанных с серверной инфраструктурой.