Разработчики Exterminauts из Behaviour Interactive не скрывают, что их будущая игра напоминает Helldivers 2. Более того, успех проекта Arrowhead Game Studios застал команду примерно на середине разработки и заставил задуматься о собственном направлении.

Креативный директор Винсент Режимбальд рассказал, что появление Helldivers стало одновременно поводом для беспокойства и источником уверенности. С одной стороны, сходство между двумя кооперативными шутерами было очевидным. С другой — успех игры подтвердил, что аудитория заинтересована в подобных проектах и что у кооперативного жанра есть серьёзный потенциал.

По словам Режимбальда, команда даже пересмотрела некоторые элементы концепции и дизайна Exterminauts. При этом разработчики считают, что их проект сможет предложить самостоятельный игровой опыт. В качестве главного отличия они называют систему экипировки и сборок, а также разнообразие противников.

Exterminauts делает заметный акцент на настройке персонажей: игроки смогут комбинировать пассивные и активируемые эффекты, подбирать оружие и создавать комплекты с выраженной специализацией. Кроме того, предусмотрено несколько слотов для сохранения сборок, чтобы быстро менять стиль игры в зависимости от предстоящего контракта.

Режимбальд также объяснил, почему команда остановилась на отрядах из трёх человек вместо более привычных четырёх. По его мнению, нечётное количество игроков заставляет участников тщательнее обдумывать разделение команды: при попытке разбиться на две группы кто-то неизбежно останется один.

Разработчик надеется, что поклонники Helldivers 2 найдут место и для Exterminauts, хотя и признаёт, что сходства между играми отрицать бессмысленно.