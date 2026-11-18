Behaviour Interactive хочет сделать настройку персонажей одной из главных особенностей Exterminauts. В отличие от более простых вариантов подбора экипировки, здесь игроки смогут собирать комплекты снаряжения, формирующие практически полноценные классы со своими особенностями и стилем игры.

Креативный директор Винсент Режимбальд объяснил, что экипировка будет включать несколько слотов с пассивными и активируемыми эффектами. Их сочетание с выбранным оружием позволит создавать синергичные сборки, ориентированные на определённые действия и тактические роли.

Разработчик отдельно сравнил эту систему с Helldivers 2, отметив, что в Exterminauts вариативность комплектов и глубина настройки будут выше. Чтобы игрокам не приходилось ограничиваться одной конфигурацией, предусмотрено несколько слотов для сохранения готовых сборок. Их можно будет переключать перед контрактом, подстраивая снаряжение под предстоящую задачу.

При этом речь идёт не только о боевых характеристиках. В Exterminauts игрокам предстоит выполнять различные рабочие задания: ремонтировать оборудование, перенастраивать терминалы, очищать механизмы и восстанавливать инфраструктуру. Поэтому выбор экипировки должен влиять на то, насколько удобно справляться с разными ситуациями.

Разработчики также планируют расширять возможности игры после запуска. В будущих сезонах появятся новые виды оружия, пассивные способности, дополнительные карты и функции. Кроме того, Behaviour хочет постепенно добавлять новые ремонтные действия, чтобы расширять не только боевую, но и рабочую составляющую игрового процесса.