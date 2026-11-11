В Exterminauts показали кооперативные задания и снаряжение охотников на пришельцев

Behaviour Interactive показала обзор беты Exterminauts — кооперативного PvE-шутера от третьего лица. Ролик демонстрирует подготовку к заданиям, выбор снаряжения, командные вылазки и уничтожение инопланетных вредителей.

Игроки будут выполнять контракты MegaCorp на фоне борьбы за энергетическое превосходство. Планам корпорации мешают пришельцы, охотящиеся за полиморфной плазмой.

Главная особенность арсенала — вооружённые электроинструменты и гаджеты безумной науки, с которыми отряду предстоит зачищать локации от инопланетной угрозы.

Бета на Steam стартует 12 ноября. Игра также выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.