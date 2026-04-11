Состоялся релиз стратегического симулятора Extinction Day от студии DryGin Studios

Состоялся выход новой игры Extinction Day в жанре стратегии и симулятора от разработчиков из DryGin Studios. В данном проекте игрокам предстоит взять на себя 1 главную задачу: полное уничтожение человечества. Для достижения этой цели потребуется использовать различные катастрофы, эпидемии и войны. Главная проблема для игрока состоит в том, чтобы не дать людям спастись на специальном корабле под названием Ковчег. Человечество при этом активно сопротивляется, мобилизуя правительства, создавая научные контрмеры и стабилизируя регионы.

На момент выхода версии 1.0 проект предлагает 18 сюжетных миссий, которые можно пройти на 4 уровнях сложности. Также разработчики подготовили 28 уникальных сценариев испытаний и более 10 видов катастроф. Игроки могут комбинировать разрушительные эффекты и использовать более 70 различных улучшений. Для любителей открывать весь контент предусмотрено 23 достижения в системе платформы Steam. По словам создателей, прохождение может занять более 10 часов, а некоторые участники тестирования провели в игре более 60 часов.

Студия DryGin Studios уже поделилась планами на следующее обновление версии 1.1. В нем ожидается добавление возможности переназначения клавиш, 2 новые сверхъестественные способности, а также 4 новые миссии и дополнительные улучшения. До 24 апреля 2026 года игру можно приобрести со скидкой 20 процентов за 479 рублей вместо базовой цены в 599 рублей. Проект поддерживает интерфейс и субтитры на русском языке.