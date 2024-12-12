Создатели Bio Inc. Redemption замахнулись на конец света - анонсирован симулятор глобального хаоса Extinction Day

Создатели Bio Inc. Redemption решили замахнуться на что-то поинтереснее лечения или создания болезней — они анонсировали Extinction Day, где главная цель... уничтожить всё человечество. В новой игре можно будет устраивать эпидемии, развязывать войны и вообще использовать любые доступные катастрофы, чтобы приблизить конец света.

Каждая катастрофа в игре будет развиваться по-своему, а их можно комбинировать для ещё большего хаоса. Правда, человечество так просто сдаваться не собирается — придётся как следует постараться, чтобы довести дело до победного конца. Кроме обычной сюжетной кампании с разными сценариями конца света, в игре будет и режим песочницы — там уже можно будет оторваться на полную и устроить такой апокалипсис, какой только придёт в голову.

Ну а поиграть в начинающего суперзлодея получится нескоро — игра выйдет только в третьем квартале следующего года.