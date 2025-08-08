Eyes of Hellfire: кооперативный готический хоррор выходит в раннем доступе 27 августа

Приготовьтесь к настоящему ужасу — кооперативная готическая игра Eyes of Hellfire выйдет в раннем доступе на PC через Steam уже 27 августа. Издатель Blumhouse Games и разработчик Gambrinous объявили цену $9,99 с временной скидкой 10%. Открытое бета-тестирование, которое позволяет познакомиться с игрой заранее, завершится 11 августа.

Особенность проекта — система Steam Friend’s Pass: если у вас нет игры, вы всё равно сможете присоединиться к сражению с друзьями, у которых она есть, благодаря бесплатной версии. Владельцы полной копии получат бонусы — прокачку мета-персонажей, новые карты и дополнительные настройки.

Eyes of Hellfire — это атмосферный хоррор для 2–5 игроков, погружающий в мрачный мир ирландских легенд о тайном обществе Hellfire Club. В заброшенном охотничьем домике вы и ваши друзья пытаетесь раскрыть тайну проклятия, сражаясь с жестокими созданиями и исследуя загадочные руины. Главная задача — выжить и сбежать, прежде чем проклятие поглотит вашу душу.

В игре важна командная работа и интриги — у каждого персонажа есть свои скрытые цели, а общая цель — сбежать и победить Антагониста. Используйте голосовой чат, чтобы договариваться и раскрывать мотивы друг друга.

Игроки выбирают из множества уникальных персонажей с различными навыками и судьбами, что влияет на игровой процесс и сюжет. Важным элементом является система колоды действий: каждый ход ограничен очками действия, и новые карты открываются по мере продвижения.

Если вам нравится совместное выживание с элементами предательства и тёмной мистики, Eyes of Hellfire обещает стать настоящим испытанием для вас и ваших друзей. Уже 27 августа начинается новое приключение в мире ужаса и тайн!