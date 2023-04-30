EA и Codemasters представили вымышленную команду Konnersport для сюжетного режима F1 23 ©

Electronic Arts и Codemasters намекают на возвращение сюжетного режима Braking Point в F1 23, следующей игре серии, которая будет представлена очень скоро.

Режим Braking Point был представлен в 2021 году, но не вернулся в 2022 году, и теперь EA поделилась новым тизером, в котором показано, как Девон Батлер, герой этого режима, подписывает контракт с командой вымышленной команой, Konnersport Racing. Она будет задействована в сюжетной кампании будущей игры.

Официальные новости ожидаются 1 мая, но похоже, что Braking Point действительно вернется в этом году.

На данный момент игра еще не представлена официально, мы получили лишь изображение, подтверждающее, что она находится в разработке. Однако недавняя неофициальная информация указывает на то, что она появится в середине июня и будет раскрыта в мае.