F1 23 2023 г.
7.5 10 оценок

EA и Codemasters представили вымышленную команду Konnersport для сюжетного режима F1 23

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butcher69
Новости

Electronic Arts и Codemasters намекают на возвращение сюжетного режима Braking Point в F1 23, следующей игре серии, которая будет представлена очень скоро.

Режим Braking Point был представлен в 2021 году, но не вернулся в 2022 году, и теперь EA поделилась новым тизером, в котором показано, как Девон Батлер, герой этого режима, подписывает контракт с командой вымышленной команой, Konnersport Racing. Она будет задействована в сюжетной кампании будущей игры.

Официальные новости ожидаются 1 мая, но похоже, что Braking Point действительно вернется в этом году.

На данный момент игра еще не представлена официально, мы получили лишь изображение, подтверждающее, что она находится в разработке. Однако недавняя неофициальная информация указывает на то, что она появится в середине июня и будет раскрыта в мае.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
warp 37

Эх, скучаю по Overlord. Но потом Codemasters медным тазом накрылась.

3
Helix8

codemasters не создавали overlord

2
AntonToxa

А почему у нее такой большой пробел между ногами ?

0