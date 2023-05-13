EA Sports и Codemasters представили новый геймплейный трейлер для F1 23 ©

Издатель EA Sports и разработчик Codemasters выпустили новый видеоролик для F1 23, представляющий комплексное детальное погружение в игровой процесс предстоящей гоночной игры. Видео, которое является лишь первым эпизодом глубокого погружения в F1 23, можно посмотреть ниже.

В ролике рассказывается о многих новых возможностях геймплея F1 23, включая новую физику управления, новые возможности контроллера, новую функцию "Красный флаг" и добавление в игру двух новых трасс.

Изменения в физической модели F1 23 означают, что игроки почувствуют разницу в управлении своими автомобилями в трех ключевых областях: ускорение, торможение и поворот. При разработке новой модели управления для игры студия использовала отзывы реальных гонщиков F1, таких как Энтони Дэвидсон.

Игроки, использующие обычные контроллеры для F1 23, смогут воспользоваться новой технологией Precision Drive Technology, которая позволяет игрокам калибровать и изменять настройки, чтобы повлиять на управление автомобилем в невероятно тонких деталях. Это также включает в себя возможность изменять степень обратной связи, которую игроки будут ощущать через вибрацию контроллера.

Игроки также могут использовать новую функцию 35% Race Distance, чтобы гонки проходили за меньшее количество времени, но при этом сохранялись ключевые аспекты реализма, которыми славится франшиза. Это позволяет игрокам сократить продолжительность гонок с реальных 44-78 кругов до более удобного и быстрого количества кругов.

Система красных флагов, появившаяся в F1 23, отслеживает состояние трассы, чтобы определить, нужно ли использовать виртуальный автомобиль безопасности, полноценный автомобиль безопасности или красный флаг. Чувствительность новой функции можно отрегулировать в настройках игры.

Красные флаги могут быть вызваны различными причинами, например, обломками на трассе, остановкой автомобилей на трассе или экстремальными погодными условиями. В видеоролике отмечается, что хотя красные флаги могут быть вызваны машинами с искусственным интеллектом, частота появления красных флагов будет выше в многопользовательских гонках.

Наконец, в видеоролике сообщается, что в игре появятся трассы Лас-Вегаса и Катара, причем на трассе в Лас-Вегасе впервые смогут испытать себя даже настоящие гонщики Формулы-1. Любимые фанатами трассы, такие как Шанхай и Поль Рикар, также вернутся в F1 23.

В конце видеоролика сообщается, что второй эпизод серии видеороликов о глубоком погружении выйдет 19 мая.

F1 23 выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S 16 июня. Требования для ПК можно посмотреть здесь. Версия игры для PS5 не будет поддерживать PSVR2.