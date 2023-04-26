Надёжные инсайдеры раскрыли свежие подробности F1 23, в том числе точную дату выхода ©

Известный инсайдер Billbil-kun раскрыл дату выхода F1 23 , на этот раз очень точно указав день запуска: по его информации, новая гоночная игра, созданная Electronic Arts, будет доступна с 16 июня, с ранним доступом на три дня для предзаказов Champions Edition и подписчиков EA Play.

Другой надёжный инсайдер, Том Хендерсон, поделился новые подробностями грядущего проекта. Одним из крупнейших нововведений F1 23 является введение F1 World, которое охватывает все онлайн-аспекты игры.

Также в этом году в игре появится новая система улучшения автомобилей, в которой игроки зарабатывают детали, чтобы изменить характеристики своего автомобиля. Эти обновления, как говорят источники, можно получить, выполняя задания, побеждая в гонках и выполняя условия победы. Производительность автомобиля в этом режиме будет помечена как «Tech Points».

Во время игры у вас будут стратеги и спонсоры, с которыми вы наймете контракт, чтобы принести пользу вашей команде. Соревнуясь и выполняя задания, вы будете зарабатывать деньги, технические очки и опыт. Если вам случится получить детали, которые вы не хотите использовать, вы можете разобрать их за дополнительные деньги или опыт.

Что касается режимов, Хендерсон сообщил, что Braking Point возвращается после годичного перерыва. Сюжетный режим, основанный на повествовании, дебютировал в F1 21, а затем был удален из первой игры F1 под эгидой EA Sports. Суперкары, дебютировавшие в F1 22, остаются в игре. Однако не похоже, что есть какие-либо дополнения к этой функции. Что не вернется в этом году, так это классические автомобили.

К сожалению, для тех, кто хочет больше настроить внешний вид своей машины, F1 23 не будет включать в себя настройку ливреи. Тем не менее, ливреи, доступные в этом году, выглядят гораздо более профессионально и реалистично. На трассе игроки заметят обновленный HUD и экранное меню, больше ориентированные на телетрансляции F1. Говоря о трассах, кажется, что Лас-Вегас будет доступен игрокам при запуске вместе с Катаром. И Портимао, и Китай также остаются в файлах игры на момент написания.

С точки зрения гонок F1 23 представляет новую систему лицензирования, которая вознаграждает водителей за чистое вождение, а также за игру с меньшим количеством передач. Это более динамичная система, которая будет меняться по мере того, как вы будете чувствовать себя более комфортно в игре.

Наконец, у F1 23 будет два закрытых бета-теста перед запуском. Первый пройдет с 28 апреля по 1 мая, второй — с 19 по 22 мая.